Ecco il nuovo sottopasso ferroviario di Forcola

Oggi è stato aperto a Forcola il nuovo sottopasso ferroviario. Al posto del vecchio passaggio a livello di via Provinciale, ora ci sono i binari protetti e più sicuri. La strada che attraversava il passaggio a livello era spesso bloccata e creava disagi ai residenti e ai pendolari. Con questa novità, la viabilità nella zona dovrebbe migliorare e i treni della linea Lecco-Tirano potranno circolare senza problemi.

Opera da 14 milioni di euro realizzata da Rfi con fondi del Decreto Olimpiadi. Comunità in festa È stato aperto oggi il nuovo sottopasso ferroviario di Forcola, che sostituisce il passaggio a livello di via Provinciale, uno dei punti più critici per la viabilità locale lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano, nel tratto Colico-Sondrio. Un intervento atteso da anni, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con un investimento complessivo di 14 milioni di euro, finanziati nell'ambito dei 66 milioni previsti dal Decreto Olimpiadi. Il nuovo sottopasso, realizzato in corrispondenza della progressiva chilometrica 24+270 della linea Lecco-Tirano, è a due corsie, una per senso di marcia, con una lunghezza di circa 30 metri, un'altezza di 5 metri e una larghezza complessiva di 12,5 metri.

