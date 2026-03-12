La segnalazione di un cittadino | In via Tirino il sottopasso ferroviario si è distaccato dal muro di cinta

Un cittadino ha segnalato che il sottopasso ferroviario in via Tirino a Pescara, vicino al supermercato Md, si è staccato dal muro di cinta. La comunicazione è stata fatta per evidenziare la necessità di un controllo sulla struttura. Nessuna altra informazione è stata fornita sui possibili rischi o sulle cause del distacco. La segnalazione è stata consegnata alle autorità competenti.

«Volevo comunicare che il sottopasso ferroviario sito in via Tirino a Pescara, adiacente al supermercato Md, si è distaccato dal muro di cinta, qualcuno dovrebbe controllare».È la segnalazione che proviene da un nostro lettore.