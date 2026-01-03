La danza che muove Si accende il palco tra Arezzo e Cortona
La stagione “La danza che muove 25/26” di Sosta Palmizi porta la danza contemporanea tra Arezzo e Cortona fino a marzo 2026. Un programma ricco di spettacoli, masterclass gratuite, incontri con gli artisti e attività dedicate a tutte le età, offrendo momenti di approfondimento e coinvolgimento nel territorio. Un’occasione per scoprire e vivere la danza contemporanea in modo accessibile e partecipato.
Il 2026 sarà in compagnia della danza contemporanea. Sosta Palmizi ha presentato la nuova stagione "La danza che muove 2526", programmazione di danza contemporanea che fino a marzo porterà ad Arezzo e Cortona spettacoli, masterclass gratuite, incontri con gli artisti e numerose attività collaterali di coinvolgimento, rivolgendosi a un pubblico di tutte le età. La programmazione a cura di Sosta Palmizi, realtà che da oltre trent’anni è radicata ad Arezzo e provincia, continua il suo cammino di connessione tra pubblico, artisti e territorio con un programma pensato per tutte le età. Il nuovo anno si apre domenica 18 gennaio alle 17 (in replica matinée il giorno successivo) con la studiosa e artista Aline Nari che ci pone di fronte a una significativa domanda: Ma che danza è questa? La sua conferenza-spettacolo (dedicata a un pubblico dagli 8 anni) passo dopo passo è un percorso prezioso nella storia della danza e dei corpi, alla scoperta dei linguaggi contemporanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
