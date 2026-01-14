Ma che danza è questa? | ad Arezzo la conferenza-spettacolo di Aline Nari sui perché della danza
Un viaggio tra parola, gesto e pensiero per interrogarsi sul senso profondo del movimento. Arriva ad Arezzo “Ma che danza è questa?”, la conferenza-spettacolo ideata e interpretata da Aline Nari, un appuntamento che invita il pubblico a riflettere sui “perché” della danza, superando confini e definizioni tradizionali. Lo spettacolo si configura come un’esperienza ibrida, a metà tra lezione, performance e racconto personale, in cui il corpo diventa strumento di conoscenza e linguaggio universale. Attraverso esempi pratici, momenti coreografici e riflessioni teoriche, Aline Nari accompagna gli spettatori in un percorso che esplora il significato della danza oggi: non solo disciplina artistica, ma forma di espressione, relazione e pensiero critico. 🔗 Leggi su Lortica.it
