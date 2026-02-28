Una gattina di cinque mesi, chiamata Dorito, ha attirato l’attenzione online grazie ai suoi occhi azzurri e simili a due biglie di vetro. I medici hanno spiegato che gli occhi non sono stati modificati dall’AI, ma sono il risultato di una grave malattia che interessa la gatta. La sua storia ha suscitato emozioni tra gli utenti che hanno condiviso le immagini.

La foto di una gattina di appena 5 mesi ha fatto il giro del web. Si chiama Dorito e ha gli occhi azzurri e magnetici simili a due biglie di vetro. Come riporta La Stampa, il micio è sopravvissuto alla Fip, una peritonite infettiva felina che si sarebbe potuta rivelare fatale. La vita di Dorito non è iniziata in maniera semplice. Lei e sua sorella Cheeto sono state abbandonate dopo pochi giorni di vita dietro a un cassonetto in Minnesota. Entrambi i gattini erano feriti, infreddoliti e malati. I mici sono stati portati alla Bitty Kitty Brigade di Little Canada, uno dei principali rifugi del Minnesota. Quando Dorito è arrivata al gattile non aveva ancora gli occhi così grandi e splendenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “No, non sono fatti dall’AI: è l’effetto causato da una grave malattia”: la verità dei medici sugli occhioni “di cristallo” della gatta Dorito e la sua storia commovente

