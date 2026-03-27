La cometa 41P TGK ha rallentato e invertito il senso di rotazione NASA | Mai visto prima

La cometa 41PTuttle–Giacobini–Kresak ha modificato il suo movimento, rallentando progressivamente fino a invertire il senso di rotazione. La NASA ha comunicato di non aver mai osservato un fenomeno simile in altre comete. Questa variazione è stata documentata attraverso le osservazioni effettuate dagli strumenti spaziali e dagli astronomi che monitorano il suo passaggio nel sistema solare.

La cometa 41PTuttle–Giacobini–Kresak (41PTGK) ha rallentato il suo senso di rotazione fino a invertirlo. La NASA ha documentato questo comportamento rarissimo per la prima volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Kvaratskhelia ha cambiato il destino del Psg: è entrato al 62esimo e ha invertito il senso della storia (L’Equipe)Assist per il 3-2 di Vitinha e poi due gol a mettere in discesa la qualificazione del Psg ai quarti di Champions: così si potrebbe riassumere la...

La NASA svela il mistero della “stella di Betlemme”: era davvero una cometa?Da sempre gli scienziati si interrogano sulla natura della stella di Betlemme, quel bagliore misterioso che secondo il Vangelo illuminò il cammino...

Tutti gli aggiornamenti su La cometa 41P TGK ha rallentato e...

La cometa 41P/TGK ha rallentato e invertito il senso di rotazione, NASA: Mai visto primaLa cometa 41P/Tuttle–Giacobini–Kresak (41P/TGK) ha rallentato il suo senso di rotazione fino a invertirlo. La NASA ha documentato questo comportamento rarissimo per la prima volta. Leggi le notizie in ... fanpage.it

41P, la cometa che si mise a ruotare all’incontrarioPer la prima volta una cometa è stata vista cambiare il verso in cui ruota su sé stessa. La scoperta è avvenuta confrontando alcune immagini di 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák scattate dai telescopi Swift ... media.inaf.it