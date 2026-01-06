La NASA svela il mistero della stella di Betlemme | era davvero una cometa?

La stella di Betlemme ha suscitato curiosità e studi per secoli. Gli esperti hanno cercato di comprenderne la natura, ipotizzando che potesse trattarsi di una cometa, di un pianeta o di un fenomeno astronomico. La NASA ha recentemente fornito nuove analisi che contribuiscono a chiarire questa domanda storica e scientifica, offrendo uno sguardo più approfondito su uno dei simboli più conosciuti dell’evento natale.

Da sempre gli scienziati si interrogano sulla natura della stella di Betlemme, quel bagliore misterioso che secondo il Vangelo illuminò il cammino dei Re Magi verso la mangiatoia di Gesù. Fino ad oggi l’ipotesi più gettonata parlava di un incontro tra pianeti, magari Giove e Saturno che si allineavano nel cielo. Ma adesso spunta una spiegazione completamente diversa che coinvolge le comete. Mark Matney, scienziato della NASA specializzato in corpi celesti, ha appena pubblicato uno studio sul Journal of the British Astronomical Association (il 3 dicembre) dove propone una teoria affascinante. Secondo lui, quella “stella” potrebbe essere stata una cometa che sfrecciò vicinissima al nostro pianeta nel 5 avanti Cristo, proprio nel periodo in cui collochiamo la nascita di Gesù. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La NASA svela il mistero della “stella di Betlemme”: era davvero una cometa? Leggi anche: La NASA svela il mistero della “stella di Betlemme”: era davvero una cometa? Leggi anche: Stella di Betlemme: l’orbita della cometa del 5 a.C. ricostruita da uno scienziato della NASA Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Dracula’s Chivito”: il mostro cosmico che svela i segreti della nascita dei pianeti Il telescopio spaziale Hubble ha catturato un’immagine straordinaria: un gigantesco disco protoplanetario soprannominato Dracula’s Chivito. Questa struttura cosmica, situata a - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.