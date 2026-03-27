La colomba di Pasqua viene utilizzata quest'anno come simbolo di solidarietà da Emergency, che ha avviato la sua iniziativa denominata “Colomba di Pace”. Attraverso questa campagna, l'organizzazione raccoglie fondi destinati alle operazioni umanitarie nelle zone di conflitto di Gaza, Ucraina e Sudan. L'evento si ripete annualmente, coinvolgendo il pubblico in azioni di sostegno alle aree colpite dalla guerra.

Dal 26 al 29 marzo tremila volontari in piazza in tutta Italia — anche in Campania — per vendere il dolce simbolo della ong. Costa 20 euro, è firmata Vergani La colomba pasquale si trasforma in strumento di solidarietà concreta. Emergency lancia anche quest'anno la sua Colomba di Pace, iniziativa che permette di sostenere le operazioni umanitarie dell'organizzazione nei teatri di guerra attivi: Gaza, Ucraina e Sudan. I banchetti saranno allestiti dal 26 al 29 marzo in centinaia di piazze italiane, con il supporto di circa 3.000 volontari. In Campania le città coinvolte sono Avellino, Benevento e Napoli. Il dolce è acquistabile anche online sul sito dell'ong (shop. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - La colomba di Pasqua diventa atto di pace: Emergency raccoglie fondi per Gaza, Ucraina e Sudan

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