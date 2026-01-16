Semestre filtro Uniba a Medicina Odontoriatria e Veterinaria | idonei il 13,25% dei candidati

Nel semestre filtro dell'Università di Bari, il 13,25% dei candidati per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria ha superato le prove di selezione. Questa percentuale riflette la percentuale di studenti idonei rispetto al totale dei partecipanti, offrendo un quadro delle selezioni sostenute in questa fase introduttiva dei corsi.

Il 13,25% degli studenti che ha sostenuto le prove del semestre aperto dei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria dell'Università di Bari è risultato idoneo. In particolare, su 2211 candidati, 293 hanno superato i test. Di questi 282 si sono già immatricolati e 11 sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

