PEI illegittimo se contraddice la diagnosi funzionale | il TAR ricorda che il diritto al sostegno non può cedere davanti alle carenze di organico

Il TAR della Campania ha stabilito che il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è illegittimo se si discosta dalla diagnosi funzionale. La decisione nasce dopo un ricorso di un genitore che aveva contestato un PEI non conforme alle valutazioni mediche, evidenziando che le carenze di organico non possono giustificare modifiche sbagliate. Il tribunale ha sottolineato che il piano deve rispecchiare fedelmente le esigenze del ragazzo, anche in presenza di risorse limitate. La sentenza chiarisce che il diritto all’inclusione resta prioritario.