Ufficio scolastico provinciale Laura Scoppetta è il nuovo provveditore agli studi

L’Ufficio scolastico provinciale di Siena ha annunciato il cambio di guida, con Laura Scoppetta che assume il ruolo di provveditore agli studi. La sua nomina riguarda l’incarico di reggenza dell’ufficio, che gestirà le attività e le decisioni relative al settore scolastico nel territorio. La nomina è stata comunicata ufficialmente e entra in vigore immediatamente.

E' Laura Scoppetta la nuova dirigente scolastica dell'Usp Siena, incarico di 'reggenza' dell'Ufficio scolastico provinciale senese. Dopo l'uscita della dirigente Renata Mentasti, il cui incarico è scaduto a dicembre 2025, il provveditorato senese – così come quello di Arezzo – è andato in reggenza allo stesso direttore generale dell'Usr Toscana, Luciano Tagliaferri. Ed ecco ora la nomina del nuovo provveditore 'reggente', già insediato a Siena il 2 marzo scorso, che resterà in carica fino alla designazione del titolare effettivo. L'atto dirigenziale di nomina, firmato dal direttore generale Luciano Tagliaferri, è del 24 febbraio scorso e...