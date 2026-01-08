L’accordo tra Spagna e Chiesa per risarcire le vittime di abusi sessuali

La Spagna ha raggiunto un accordo con la Chiesa cattolica per il risarcimento delle vittime di abusi sessuali. La collaborazione mira a riconoscere le responsabilità e offrire sostegno alle persone coinvolte. Questo passo rappresenta un tentativo di affrontare e affrontare un tema delicato con trasparenza e rispetto, promuovendo un percorso di giustizia e ricostruzione.

La Spagna si è accordata con la Chiesa cattolica per il risarcimento delle vittime di abusi sessuali. L'intesa sarà firmata stamattina al ministero della Giustizia. E prevede che lo Stato stabilisca chi ha diritto alla qualifica di vittima e quale compenso riceverà, mentre sarà la Chiesa a farsi carico dei pagamenti dei risarcimenti dei danni. L'accordo porterà la firma del ministro della Giustizia, Felix Bolanos, dal presidente della conferenza Episcopale spagnola (Cee), monsignor Luis Arguelllo, e dal presidente della Conferenza Spagnola dei Religiosi, Jesus Diego Sariego.

