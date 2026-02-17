Mike Flanagan ha annunciato la data di uscita della serie “Carrie” su Prime Video, portando in scena il celebre romanzo di Stephen King che ha segnato l’inizio della sua carriera. La produzione si sta preparando a riproporre la storia di Carrie White, la ragazza emarginata dotata di poteri telecinetici, in una versione televisiva che promette di essere fedele al romanzo originale. La serie, prevista per il prossimo autunno, si svolgerà principalmente tra le mura della scuola e il ballo scolastico, creando aspettative tra i fan del genere horror.

Il “Flanniverse” si espande e tocca uno dei pilastri della letteratura horror. Carrie, il romanzo d’esordio che ha lanciato la carriera di Stephen King, sta per tornare con un nuovo adattamento televisivo firmato da Mike Flanagan. La notizia, che sta già entusiasmando gli appassionati, porta con sé un dettaglio fondamentale: la finestra di lancio ufficiale. Carrie su Amazon Prime Video: quando esce?. Secondo quanto rivelato dall’attrice Katee Sackhoff durante il Fan Expo di Vancouver il 14 febbraio, la serie di Carrie debutterà su Amazon Prime Video nell’ottobre 2026. La scelta di rilasciare lo show durante il mese di Halloween non è casuale: Prime Video punta a trasformare il remake in un vero e proprio evento stagionale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Carrie: Mike Flanagan annuncia la data d’uscita della serie tratta dal romanzo di Stephen King su Prime Video!

