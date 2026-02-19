Torna al suo splendore la Fontana delle ancore | restaurato il simbolo di piazza Cairoli

La Fontana delle Ancore di piazza Cairoli torna a splendere dopo un lungo restauro, che ha riqualificato il simbolo della città. Il restauro, iniziato sei mesi fa, ha coinvolto la riparazione delle strutture danneggiate e la pulizia delle superfici. Ora, la fontana risplende di nuovo con le sue decorazioni originali e le ancore in bronzo lucido. I cittadini potranno ammirarla di nuovo, mentre gli operai completano gli ultimi dettagli. La riapertura ufficiale è prevista per questa settimana.

Dopo mesi al buio, il monumento brindisino torna al suo lustro originario grazie a un investimento comunale di 13mila euro. Riparazioni strutturali e impiantistiche BRINDISI - Dopo mesi al buio, la Fontana delle Ancore di piazza Cairoli ha ritrovato il suo splendore originario. Nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio, al termine dei collaudi tecnici, il monumento simbolo della città è tornato a funzionare pienamente dopo una serie di interventi di restauro che l'hanno interessata negli ultimi mesi. L'Amministrazione comunale di Brindisi ha investito oltre 13mila euro per restituire alla cittadinanza e ai turisti uno dei luoghi più caratteristici del centro storico.