Ponteranica tra i progetti selezionati del premio La Città per il Verde

Il Comune di Ponteranica ottiene un riconoscimento importante. La sua proposta di riqualificazione dell'area in via VIII Marzo si aggiudica il premio nella sezione Verde Urbano del 26ª Premio "La Città per il Verde". La giuria ha premiato il progetto che prevede la depavimentazione, l'introduzione di filari autoctoni e soluzioni drenanti.

Il Comune di Ponteranica con la “Riqualificazione dell’area in via VIII Marzo”, che depavimenta e introduce filari autoctoni e soluzioni drenanti è tra i premiati per la sezione Verde Urbano del 26ª Premio “ La Città per il Verde”, storico riconoscimento nazionale dedicato alle migliori pratiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde pubblico e del paesaggio. Promosso dalla casa editrice Il Verde Editoriale — editore da oltre 40 anni della rivista tecnico-scientifica Acer — il Premio è assegnato ai Comuni italiani e ad altri soggetti pubblici e privati che si sono distinti per modelli di gestione innovativa del verde pubblico, sia in termini di nuove realizzazioni che di manutenzione e riqualificazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

