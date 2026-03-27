La Bosnia ha battuto il Galles ai rigori, mentre gli azzurri hanno seguito la partita davanti alla televisione. Durante la diretta Rai sono state riprese alcune immagini di un gruppo di giocatori che festeggiava sullo sfondo. La partita si è conclusa con la vittoria della Bosnia ai calci di rigore, lasciando gli italiani che seguivano la trasmissione con espressioni di soddisfazione.

Molti si erano probabilmente già fatti la doccia, la partita di Bergamo era finita da un pezzo e l'Italia ancora non conosceva l'avversaria da sfidare nella finale playoff. Galles o Bosnia sulla strada del Mondiale 2026? La sfida di Cardiff non si era infatti risolta al 90' e nemmeno i supplementari avevano decretato una vincitrice. Ci volevano i rigori, dove i gallesi si trovavano in vantaggio prima di fallirne due di fila, con Johnson e Williams. Passava la Bosnia. La Rai era ancora collegata e sullo sfondo si è vista l'esultanza di qualche azzurro. Evidentemente si ritengono i bosniaci avversari più abbordabili rispetto al Galles. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Bosnia elimina il Galles ai rigori. E gli azzurri esultano davanti alla tv...

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