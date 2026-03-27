Una donna di 25 anni ha ricevuto l'eutanasia in Spagna dopo una lunga disputa con il padre. La donna aveva presentato la richiesta nel 2024, a seguito di una paraplegia. La decisione è stata presa dopo un procedimento legale che si è protratto nel tempo e che ha coinvolto le autorità competenti. La famiglia della donna ha contestato la decisione, opponendosi alla scelta di interrompere la vita assistita.

Noelia Castillo l'aveva richiesta nel 2024 dopo essere rimasta paraplegica, ma la sua famiglia aveva provato a impedirlo In Spagna sta ricevendo molte attenzioni mediatiche e commenti la morte di Noelia Castillo, una ragazza catalana di 25 anni che giovedì sera ha fatto ricorso all’eutanasia a Barcellona. La donna, che era paraplegica, l’aveva richiesta nel 2024, ma suo padre si era opposto con una serie di ricorsi giudiziari, i primi di questo tipo da quando l’eutanasia è stata legalizzata in Spagna nel 2021. Nel 2022 Castillo era rimasta paraplegica dopo un tentativo di suicidio: si era gettata dal quinto piano di un edificio, riportando una lesione al midollo spinale che le aveva impedito di muovere le gambe. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La 25enne che ha ottenuto l’eutanasia dopo una lunga contesa col padre, in Spagna

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