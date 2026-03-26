Una giovane donna di 25 anni di Barcellona ha concluso il percorso di richiesta di eutanasia, iniziato circa venti mesi fa. La sua storia include un passato segnato da violenze e un tentativo di suicidio prima di arrivare alla decisione di porre fine alla propria vita con questa procedura. Oggi, il 26 marzo, ha portato a termine questa scelta.

Venti mesi fa aveva avviato il percorso per chiedere l’eutanasia, e oggi 26 marzo Noelia Castillo Ramos, 25enne di Barcellona, la porta a termine. Il suo è divenuto un caso giudiziario che ha suscitato un delicato dibattito etico-morale in Spagna dopo che il padre – assistito dall’associazione ultraconservatrice Abogados Cristianos – si è opposto alla morte assistita, fissata inizialmente il 2 agosto del 2024. Anche l’ultimo tentativo del genitore, che chiedeva misure cautelari per sottoporre la ragazza a trattamento psichiatrico – dopo aver già esaurito tutti i ricorsi legali, respinti dalla Corte costituzionale spagnola e, il 24 marzo, dal Tribunale europeo per i Diritti Umani – è stato rigettato dal tribunale di Barcellona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La storia di Noelia, la 25enne di Barcellona che ha scelto l’eutanasia: dalle violenze al tentativo di suicidio

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