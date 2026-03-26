La storia di Noelia la 25enne di Barcellona che ha scelto l’eutanasia | dalle violenze al tentativo di suicidio
Una giovane donna di 25 anni di Barcellona ha concluso il percorso di richiesta di eutanasia, iniziato circa venti mesi fa. La sua storia include un passato segnato da violenze e un tentativo di suicidio prima di arrivare alla decisione di porre fine alla propria vita con questa procedura. Oggi, il 26 marzo, ha portato a termine questa scelta.
Venti mesi fa aveva avviato il percorso per chiedere l’eutanasia, e oggi 26 marzo Noelia Castillo Ramos, 25enne di Barcellona, la porta a termine. Il suo è divenuto un caso giudiziario che ha suscitato un delicato dibattito etico-morale in Spagna dopo che il padre – assistito dall’associazione ultraconservatrice Abogados Cristianos – si è opposto alla morte assistita, fissata inizialmente il 2 agosto del 2024. Anche l’ultimo tentativo del genitore, che chiedeva misure cautelari per sottoporre la ragazza a trattamento psichiatrico – dopo aver già esaurito tutti i ricorsi legali, respinti dalla Corte costituzionale spagnola e, il 24 marzo, dal Tribunale europeo per i Diritti Umani – è stato rigettato dal tribunale di Barcellona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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