KSI lascia il segno al Dagenham licenziando l’allenatore dopo la vittoria e sostituendolo con l’ex attaccante dell’Inghilterra

KSI ha deciso di licenziare l’allenatore del Dagenham subito dopo la vittoria della squadra. Al suo posto è stato scelto un ex attaccante dell’Inghilterra. La decisione è stata comunicata pochi minuti fa, secondo le fonti online, e segna un cambiamento immediato nello staff tecnico del club. Nessun dettaglio su eventuali motivazioni dietro questa scelta è stato ancora reso pubblico.

2026-03-18 16:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Lo YouTuber KSI ha fatto la sua prima chiamata importante al Dagenham & Redbridge licenziando l’allenatore Lee Bradbury e sostituendolo con l’ex attaccante dell’Inghilterra Andy Carroll. KSI è stato assunto come azionista e partner strategico del club della National League South all’inizio di questo mese e ha perso poco tempo per lasciare il segno. Bradbury ha vinto la sua ultima partita in carica, 3-2 a Farnborough ieri sera, ma questo non lo ha salvato dalla scure con il Dagenham 12esimo in classifica. Bradbury fuori, Carroll dentro a Dagenham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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