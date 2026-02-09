Calciomercato Inter nuovo nome dalla Germania per la difesa | paragone illustre con Van Dijk

L’Inter si muove sul calciomercato per rinforzare la difesa. Con Acerbi e De Vrij pronti a lasciare, la società nerazzurra cerca un nuovo nome dalla Germania. La pista porta a un difensore che viene paragonato a Van Dijk, e le trattative sono in corso. La squadra ha bisogno di punti fermi per la prossima stagione, e il mercato potrebbe svelare presto il volto nuovo della retroguardia.

Calciomercato Inter. L’ Inter guarda al futuro e, con Acerbi e De Vrij in odore di addio al termine della stagione, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per rinforzare il reparto arretrato. L’idea è quella di inserire un profilo giovane ma già pronto per palcoscenici importanti, capace di raccogliere l’eredità dei veterani e garantire continuità tecnica e fisica al reparto. Dalla Germania rimbalza un nome nuovo per la difesa interista: si tratta di Kostas Koulierakis, centrale greco classe 2003 attualmente in forza al Wolfsburg. Un profilo che sta attirando attenzioni importanti in Europa e che potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Calciomercato Inter Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa: può arrivare dalla Germania! La rivelazione dell’esperto Il calciomercato dell’Inter potrebbe portare a un nuovo innesto per la difesa, con un possibile arrivo dalla Germania. Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa: gioca in Italia La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Calciomercato Inter Argomenti discussi: Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio; LIVE Mercato: Pisa, Gilardino esonerato. Lookman non convocato, Atletico in pressing; Mediaset assicura: Per la porta dell’Inter il nome in pole per il prossimo anno è…; Le notizie di calciomercato del 30 gennaio 2026:: Milan, Mateta ad un passo, Nkunku verso Roma. Inter, il Nottingham ritorna su Frattesi. Inter su Muharemovic: il difensore bosniaco da 30 milioni piace anche alla JuventusInter su Muharemovic: il difensore bosniaco da 30 milioni piace anche alla Juventus Il nome nuovo sul taccuino dell’Inter è quello di Tarik Muharemovic. Il difensore ... tuttojuve.com Inter, il nuovo portiere arriva dalla Serie A: per il dopo Sommer c’è CarnesecchiL'Inter prepara l'assalto in casa di una rivale per la prossima stagione con i nerazzurri a caccia di un nuovo portiere ... calciomercato.it Calciomercato #Inter: obiettivo #Muharemovic, valutato intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa è seguita con attenzione anche dalla #Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita. #calcionews24 facebook Calciomercato #Inter: obiettivo #Muharemovic, valutato intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa è seguita con attenzione anche dalla #Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita. #calcionews24 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.