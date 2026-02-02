La Juventus continua a spingere per portare a Torino Kolo Muani, sperando di convincere il Galatasaray a cedere il suo attaccante. Intanto, Mauro Icardi non sembra più una priorità: il club turco non vuole rinforzare i bianconeri e l'agente dell’attaccante si trova a Istanbul, ma la trattativa si sta raffreddando. La dirigenza juventina aspetta ancora il via libera dal Tottenham, mentre le trattative si complicano.

Un, due, tre. si muove il mercato della Juventus. A gennaio come in estate, i bianconeri cambiano marcia nelle ultime ore di trattative. Sabato notte il blitz vincente per l’affitto di Jeremie Boga del Nizza, ieri la fumata bianca per lo scambio di prestiti col Bologna: Emil Holm a Torino e Joao Mario in Emilia. Ma la Juventus non si ferma e adesso concentrerà gli ultimi sforzi sull’attaccante, la priorità indicata da Luciano Spalletti. Il tempo stringe e le difficoltà sono tante. Alla Continassa, sfumati Mateta ed En-Nesyri, dedicheranno l’ultimo giorno a due vecchie conoscenze della Serie A: Randal Kolo Muani e la suggestione Mauro Icardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, pressing per Kolo Muani. Icardi? Il Galatasaray non vuole rinforzare i bianconeri ma...

La Juventus punta forte su Kolo Muani, ma la trattativa con Tottenham e Psg è ancora in fase di definizione.

La Juventus continua a spingere forte per portare Randal Kolo Muani in estate.

