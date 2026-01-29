Kolo Muani Juve bianconeri gelati | la decisione del Tottenham spiazza tutti! Salta l’arrivo dell’attaccante?

La Juventus aveva puntato forte su Kolo Muani, sperando di rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Ma nelle ultime ore il Tottenham ha sorpreso tutti, chiudendo l’affare e bloccando così il trasferimento. I bianconeri si ritrovano con le mani vuote e un rebus offensivo ancora da risolvere, mentre il mercato si avvicina alla fine.

