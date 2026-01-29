Kolo Muani Juve bianconeri gelati | la decisione del Tottenham spiazza tutti! Salta l’arrivo dell’attaccante?
La Juventus aveva puntato forte su Kolo Muani, sperando di rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Ma nelle ultime ore il Tottenham ha sorpreso tutti, chiudendo l’affare e bloccando così il trasferimento. I bianconeri si ritrovano con le mani vuote e un rebus offensivo ancora da risolvere, mentre il mercato si avvicina alla fine.
Kolo Muani spiazza tutti al Tottenham! Il gesto dell’ex Juve alla vigilia del match con l’Arsenal, ribaltata la situazione…La ricostruzione di quanto successo
Kolo Muani Juventus: il francese spinge per tornare a Torino. La posizione del Tottenham per l’addio dell’attaccante, ultimissime
Kolo Muani vuole tornare alla Juventus.
Juve-Kolo Muani, il Tottenham non apre all'interruzione anticipata del prestito: le newsNel VIDEO le ultime notizie di calciomercato con Valentina Mariani che ci aggiorna sul possibile ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus. Il francese è la prima scelta dei bianconeri per l’attacco ... sport.sky.it
Mateta niente Juventus, resta in Premier League: ai bianconeri rimane solo Kolo Muani ma l'affare resta in salita. Il punto e gli scenariCALCIOMERCATO - La Juventus è a caccia di un attaccante ma il tempo è agli sgoccioli e questa sessione invernale di calciomercato sta per volgere al termine. Ma ... eurosport.it
#Frank: “ #KoloMuani Spero che il gol gli dia fiducia, quando si arriva in un nuovo club non è mai facile” x.com
