Venerdì sul circuito di Suzuki, Kimi Antonelli ha preso parte alle prime sessioni di prove libere del GP del Giappone, terza tappa del campionato di Formula 1. Antonelli ha osservato che la McLaren si è dimostrata veloce, anche se ha trovato difficoltà a causa delle basse temperature e del vento presente durante la giornata. La sua valutazione si concentra sulle sensazioni raccolte in pista in vista delle qualifiche.

Venerdì positivo per Kimi Antonelli nelle prove libere del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuki. L’alfiere della Mercedes, reduce dalla vittoria nel GP della Cina (suo primo successo nel Circus), ha chiuso la FP2 al secondo posto dietro alla McLaren di Oscar Piastri e la FP1 in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra George Russell. Kimi Antonelli ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della scuderia: “ Qui a Suzuka abbiamo trascorso un venerdì soddisfacente. Abbiamo portato a termine l’intero programma e siamo riusciti a raccogliere dati su tutte e tre le mescole. Pur essendo contenti di quanto abbiamo fatto, c’è ancora del lavoro da svolgere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli analizza le libere: “McLaren veloce, difficile con freddo e vento”

Articoli correlati

Leggi anche: Norris: "McLaren forse meno veloce". Antonelli: "In partenza non siamo dei fulmini..."

F1, risultati e classifica prove libere GP Cina 2026: Russell davanti ad Antonelli, poi McLaren e FerrariGeorge Russell ha chiuso al comando la prima ed unica sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kimi Antonelli

Temi più discussi: Quanto guadagna Antonelli? Verstappen è lontano, ma il 2026 promette bene...; C'è un significato particolare dietro l'esultanza di Antonelli al traguardo del GP Cina; Kimi Antonelli può vincere il Mondiale F1? L’analisi sulla favola Mercedes; MOTOR NEWS – Kimi Antonelli nella storia! Ma la nuova F1 convince davvero?.

Kimi Antonelli analizza le libere: McLaren veloce, difficile con freddo e ventoVenerdì positivo per Kimi Antonelli nelle prove libere del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuki. L'alfiere ... oasport.it

Dopo 20 anni senza vittorie, un italiano è salito sul gradino più alto del podio: Giancarlo Fisichella analizza il successo di Kimi Antonelli e invita alla gestione senza ...Dopo 20 anni senza vittorie, un italiano è salito sul gradino più alto del podio: Giancarlo Fisichella analizza il successo di Andrea Kimi An ... formulacritica.it

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno di Oscar Piastri, che con il tempo di 1:30.133 porta la sua McLaren davanti a tutti. L'australiano ha preceduto di misura le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, rac - facebook.com facebook

Kimi Antonelli e l'esame della patente: «Era nervoso, poco abituato al cambio manuale e non ha messo la freccia» x.com