Nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio della Cina 2026, la classifica vede George Russell al primo posto, seguito da Antonelli e dal team McLaren. La Ferrari si piazza tra le altre vetture in pista, mentre le prove si sono svolte senza ulteriori eventi significativi. La sessione ha fornito le prime indicazioni sui tempi e le posizioni delle scuderie per questo gran premio.

George Russell ha chiuso al comando la prima ed unica sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai il pilota della Mercedes, già vittorioso all’esordio a Melbourne, ha confermato di avere tra le mani una Mercedes stellare. A parte il suo vicino di box Andrea Kimi Antonelli, che si è fermato a soli 120 millesimi di distacco, tutti gli altri accusano distacchi notevoli. In terza posizione per esempio troviamo il campione del mondo Lando Norris (McLaren) con un ritardo di 555 millesimi mentre è quarto il suo compagno di scuderia Oscar Piastri a 731. Quinta posizione per Charles Leclerc (Ferrari) in 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica prove libere GP Cina 2026: Russell davanti ad Antonelli, poi McLaren e Ferrari

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari. Alle 08.30 la Sprint Qualifying

F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell precede le Ferrari, McLaren ad oltre un secondoUn clamoroso George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale...

Approfondimenti e contenuti su F1 risultati e classifica prove libere...

Temi più discussi: F1 GP Cina 2026, classifica prove libere 1: Mercedes da spavento, Leclerc 5° - Risultati - Formula 1; F1 GP Cina 2026, Shanghai: risultati prove libere; F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming; Formula 1: dopo la Cina cambiano le regole per i motori?.

GP Cina 2026 – Classifica FP1: Mercedes su un altro pianeta, Ferrari dietro alle McLarenChi si aspettava un quadro profondamente diverso al debutto della nuova Formula 1 su una pista permanente e molto tecnica come quella di Shanghai, per il momento resta deluso. Anzi, le risultanze del ... formulapassion.it

Risultati e classifiche del GP di Cina 2026, sul circuito di Shanghai: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e garaScopri tutti i risultati e le classifiche delle sessioni di prove libere, qualifiche e gara del GP Cina 2026, in programma sul circuito di Shanghai ... motorbox.com

F1 - FP CINA, RUSSELL ED ANTONELLI I PIÙ VELOCI, SEGUONO MCLAREN E FERRARI #MemasGP #F1 #ChineseGP - facebook.com facebook

Gara Sprint in Cina, banco di prova per la nuova Ferrari: le quote x.com