Alla vigilia delle prime prove libere del Gran Premio d'Australia, alcuni dei principali protagonisti si sono espressi sulla situazione delle loro vetture. Norris ha dichiarato che la McLaren potrebbe essere meno veloce rispetto alle aspettative, mentre Antonelli ha ammesso che in partenza non sono rapidissimi. Le loro parole offrono uno spaccato sulla condizione delle squadre prima dell’inizio della gara.

La Formula 1 2026 è ufficialmente cominciata. A Melbourne è stata la giornata delle dichiarazioni ai media. Le prime parole dei protagonisti hanno fatto il punto della situazione alla vigilia di un campionato che deve ancora designare chi sarà il riferimento, alla luce della rivoluzione regolamentare. Ecco i principali argomenti toccati dai protagonisti. Lando Norris, campione del mondo in carica della McLaren, esprime un mix di sicurezza personale e realismo riguardo alla competitività immediata della sua vettura. Stato d'animo: "Sono felice e fiducioso. Affronto questa stagione consapevole di trovarmi in una posizione diversa rispetto all'anno scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Norris: "McLaren forse meno veloce". Antonelli: "In partenza non siamo dei fulmini..."

Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc comanda davanti a Norris. Antonelli veloce sul passo gara

Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc svetta davanti a Norris. Antonelli veloce sul passo gara

Una selezione di notizie su Norris McLaren forse meno veloce....

Lando Norris a muro in Arabia Saudita: Sono un’idiota. È l’ennesimo errore del pilota McLarenIl pilota della McLaren ha commesso un altro grave errore. Norris è andato contro le barriere nelle Qualifiche del GP Arabia Saudita, partirà dalla decima posizione. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it

La gestione McLaren e gli assi di Verstappen: perché il duello Piastri-Norris può aiutare MaxDopo le prime sette tappe, il Mondiale di Formula 1 sembra essere un affare per tre. Un mostro a tre teste, con due sfumature di arancione: il papaya della McLaren, e di conseguenza dei suoi alfieri ... gazzetta.it