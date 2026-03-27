Brutte notizie per i fan della serie medial-drama più famosa al mondo. Addio, Teddy e Owen! Grey’s Anatomy saluterà due dei suoi veterani (gioco di parole voluto) quando Kim Raver e Kevin McKidd lasceranno la serie nel finale della 22a stagione del longevo medical drama della ABC, in onda il 7 maggio. Grey’s Anatomy: novità e perdite. I due ex maggiori dell’esercito, che si sono conosciuti a Baghdad durante la guerra in Iraq e finalmente si sono sposati nella diciottesima stagione di Grey’s Anatomy, sono stati separati e riuniti più volte nel corso delle stagioni. McKidd è entrato a far parte del cast durante la quinta stagione, mentre Raver è stata scelta per un ruolo ricorrente nella stagione successiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kevin McKidd e Kim Raver lasceranno ‘Grey’s Anatomy’

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Kevin McKidd and Kim Raver are set to leave Grey's Anatomy after season 22

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