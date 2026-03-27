Kessie torna in Italia? Ausilio ha incontrato l’agente ma un altro club di A…

Dopo tre stagioni in Arabia Saudita, il centrocampista ha incontrato l’agente in Italia, dove un altro club di Serie A ha mostrato interesse. L’ex giocatore, che ha vestito in passato la maglia di una squadra italiana, potrebbe tornare nel campionato italiano. Un dirigente di uno dei club italiani ha avuto un colloquio con l’agente, senza ulteriori dettagli sui possibili sviluppi.

Dopo tre stagioni trascorse in Arabia Saudita con la maglia dell’ Al-Ahli, il futuro di Franck Kessie potrebbe tingersi nuovamente di tricolore. Il centrocampista ivoriano, attuale capitano del club saudita, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e sta temporeggiando di fronte al pressing della sua società. Nonostante l’ Al-Ahli stia facendo di tutto per blindarlo con un rinnovo biennale a cifre da capogiro, il richiamo del grande calcio europeo e della Serie A si fa sempre più insistente per il classe 1996. In prima fila per riportare l’ex milanista in Italia c’è la Juventus, che ha già avviato contatti concreti con il suo agente, George Atangana. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Kessie vorrebbe tornare in Italia. Lo riprendereste al Milan - facebook.com facebook