Kessie derby d’Italia per il ritorno | Ausilio ha incontrato l’agente a febbraio l’Inter sfida la Juve Ultime

A febbraio, un rappresentante dell’agente di Kessie ha incontrato un dirigente dell’Inter, mentre nei prossimi mesi si attende anche un incontro con la Juventus. Kessie, attualmente all’Al-Ahli, potrebbe lasciare il club a parametro zero a fine stagione. L’Inter si è fatta avanti, sfidando la Juventus per assicurarsi il centrocampista ivoriano.

Inter News 24 Kessie è sempre più vicino a lasciare l’Al-Ahli a parametro zero a fine stagione: l’Inter c’è e sfida la Juve per l’ivoriano. Il calciomercato dell’Inter si scalda con un ritorno di fiamma che profuma di derby e di grande esperienza internazionale. Mentre la squadra di Cristian Chivu consolida il primato a 69 punti, la proprietà Oaktree e il DS Piero Ausilio monitorano con attenzione la situazione di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, oggi capitano dell’Al-Ahli, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e il suo ritorno in Italia appare un’ipotesi sempre più concreta. Kessié, derby d’Italia per il ritorno: Ausilio ha incontrato l’agente a febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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