Sul fronte del mercato Juventus, cresce l’attenzione su Pedro Felipe, giovane difensore della Next Gen. Dopo il coinvolgimento di diversi club, si è aggiunto un nuovo pretendente dalla Serie A, creando un duello con l’Hellas Verona. La situazione si fa più complessa, mentre la Juve valuta le possibilità di cessione dei propri talenti per rafforzare il settore e pianificare il futuro.

Il mercato in uscita della Juventus si accende intorno ai gioielli della formazione Next Gen. Secondo quanto riferito dall’esperto Gianluca Di Marzio, si allunga la lista delle pretendenti per Pedro Felipe. Il roccioso difensore centrale brasiliano classe 2004, già finito nel mirino dell’Hellas Verona nelle scorse settimane, ha registrato nelle ultime ore il forte inserimento del Sassuolo. Il club emiliano vede nell’ex Palmeiras il profilo ideale per rinforzare la propria retroguardia. Il giocatore sta vivendo una stagione da protagonista in Serie C, dove ha collezionato 14 presenze condite da 2 reti (contro Torres e Forlì), dimostrando ottime doti fisiche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Juve, bagarre per Pedro Felipe: si inserisce un altro club di Serie A, è duello col Verona!

Leggi anche: Juventus Next Gen, un club di Serie B ha chiesto informazioni per Pedro Felipe: la situazione

Leggi anche: Calciomercato Juve, duello di mercato col Milan di Allegri per il giovane attaccante. La trattativa è complicata: il club fa opposizione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Serie A | Goretzka Milan novità su Ederson e Davis Cremonese Pisa e Verona vogliono…Ultimissime.

La Juve non è certa di cedere Pedro Felipe: Samp in attesa - La Juventus non sarebbe del tutto certa di privarsi di Pedro Felipe, difensore centrale brasiliano classe 2004, in questa sessione di calciomercato, anche con la formula del prestito. tuttojuve.com