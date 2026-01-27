La Juventus ha avanzato una proposta per ingaggiare Franck Kessie, attualmente senza contratto. La trattativa si concentra sulla possibilità di un accordo a parametro zero, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo. La decisione definitiva dipenderà dalle valutazioni del giocatore e dal suo eventuale interesse a entrare nel progetto bianconero.

. L’ex Milan ha anche un’altra offerta. Il mercato della Juventus non guarda solo all’attacco, ma punta a rinforzare il cuore del centrocampo con un colpo d’esperienza internazionale. Nel mirino della dirigenza bianconera è finito Frank Kessié, l’ex mediano di Milan e Barcellona attualmente in forza all’ Al-Ahli. L’ivoriano starebbe seriamente valutando l’idea di chiudere la sua parentesi nel campionato saudita al termine della stagione per fare ritorno nel calcio europeo che conta. La proposta bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessie Juventus: ecco la proposta presentata dal club bianconero per ingaggiare l’ivoriano a zero

Approfondimenti su Kessie Juventus

Kessie, centrocampista ivoriano dell’Al Ahli, è un nome seguito dalla Juventus come possibile rinforzo per il reparto.

Si è svolto il primo incontro tra l’agente di Franck Kessié e i rappresentanti della Juventus, in vista di un possibile trasferimento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Kessie Juventus

Argomenti discussi: Juventus in corsa per riportare Kessié in Europa, le ultime novità da Pedullà: Ecco che ingaggio serve! Il suo agente sta facendo dei giri; En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; La Juventus non molla Kessié: la verità sul rinnovo con l'Al-Ahli e gli indizi per il futuro; Kessie-Juve, il piano per giugno.

Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per PerisicLa Juventus continua a movimentare il mercato. I bianconeri hanno rotto gli indugi e sono ai dettagli per En-Nesyri del Fenerbahce. L’attaccante. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Juventus, si fa sul serio per Kessie: incontro in sede con l’agente del calciatore. I dettagliC'è una nuova, caldissima indiscrezione per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Come vi abbiamo raccontato noi di news-sports.it soprattutto nella ... news-sports.it

La Repubblica - Kessie apre alla Juventus: cosa può succedere ora - facebook.com facebook

Un giorno da direttore sportivo Secondo quanto riportato da Matteo Moretto la Juventus lavora al centrocampista in vista di giugno, con particolare attenzione a Kessie Chi prendereste voi per migliorare il centrocampo #Juventus #SpazioJ x.com