Viola cercasi colpaccio Bologna vale la salvezza Derby verità senza Kean Dai Piccoli ora tocca a te

In un momento cruciale, Bologna cerca una vittoria fondamentale per risalire la classifica e consolidare la propria posizione in campionato. La sfida contro Viola rappresenta un’opportunità per dimostrare carattere e determinazione, soprattutto dopo una fase difficile senza Kean. È il momento dei Piccoli, chiamati a rispondere presente, per evitare la zona retrocessione e guardare avanti con maggiore fiducia.

C'è bisogno di vincere. Vincere per 'strappare' la classifica, chiamarsi, almeno per il momento e per la prima volta in questa stagione, fuori dal pacchetto delle squadre candidate alla retrocessione. Vincere, anche e molto semplicemente, per togliersi una soddisfazione, dopo aver mollato i tre punti nel finale contro due big come Lazio e Milan. Bologna-Fiorentina, al netto di uno stato d'animo dettato dal dolore per la morte del presidentde Commisso, rappresenta per la squadra viola una tappa fondamentale nella rincorsa alla salvezza. Sul piano del gioco, nelle ultime tre partite andate in archivio (Cremonese, Lazio e Milan), la Fiorentina ha lanciato piccole ma preziose tracce di risveglio.

Altro che derby dell'Appennino, Bologna è l'ennesimo crocevia. Vietato farsi distrarre dal mercato - Tanti intrecci in programma domenica al Dall'Ara, a cominciare dai risvolti più sentimentali (in un senso o nell'altro) strettamente inerenti al tecnico rossoblu. firenzeviola.it

