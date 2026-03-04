Se ci fosse un leader italiano con le caratteristiche di Pedro Sánchez, potrebbe cambiare le dinamiche politiche e internazionali. Attualmente, Sánchez è il capo del Partito Socialista e premier in Spagna, ma nel testo si immagina un personaggio simile che, al contrario, guida l’Italia e si scontra con figure di rilievo come Trump. La scena politica italiana si troverebbe a vivere un nuovo scenario di confronti e sfide.

Pedro Sànchez leader del Pd e premier del governo italiano. Che manda a ramengo non una, nè due ma tre volte il super Trump. Lo zittisce, lo annulla, lo capovolge. Senza nascondersi anzi presentandosi “a testa alta” davanti al suo Paese e spiegando il disastro in cui ci sta ficcando l’alleato di Washington, la deriva bellica della filosofia Usa, il principio della forza come esercizio suprematista del diritto e l’abbandono di ogni convenzione internazionale, di ogni regola che fino a ieri organizzava la vita degli Stati e ne stabiliva i vincoli e i limiti. L’avrebbe fatto? Sànchez avrebbe potuto pronunciare a Roma il discorso che ha dato a Madrid? Siamo certi che – se avesse avuto l’ardire – dopo un minuto sarebbero partite cannonate sul suo capo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meno male che Sànchez c’è! Ma cosa accadrebbe se ci fosse il “Pedro italiano”?

