Il capitano della squadra ha invitato i tifosi a sostenere la squadra prima della partita contro il Milan allo Stadio Olimpico. Zaccagni ha dichiarato che il tifo rappresenta la forza che può portare alla vittoria. La squadra si prepara per affrontare l’avversario con la consapevolezza dell’importanza del supporto dei tifosi nel momento clou della partita.

Il capitano Mattia Zaccagni ha lanciato un appello diretto alla tifoseria prima dello scontro con il Milan allo Stadio Olimpico. Il ritorno degli spettatori sugli spalti segna una svolta emotiva per la squadra, che dovrà affrontare una delle formazioni più blasonate del campionato. L’obiettivo immediato resta la vittoria nel campionato, lasciando da parte le riflessioni sulla Coppa Italia fino al momento opportuno. Zaccagni sottolinea come l’assenza di pubblico sia stata percepita come un fattore deprimente dal mister e dai giocatori stessi. La presenza dei sostenitori è definita come la forza motrice della squadra, capace di trasformare la rabbia e l’amore in energia sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaccagni: il tifo è la forza che ci porta alla vittoria

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