Attacco hacker all' app Muvt Amtab invia mail agli utenti dopo 10 mesi | Cambiate password

Lo scorso marzo, l'app Muvt di Amtab, l'azienda di trasporto pubblico di Bari, è stata coinvolta in un attacco hacker avvenuto tra il 29 e il 30 marzo. Dopo quasi un anno, l'azienda ha inviato una comunicazione ai propri utenti, raccomandando di cambiare le password per garantire la sicurezza dei dati. Questa situazione evidenzia l'importanza di mantenere aggiornate le credenziali online e di prestare attenzione alle comunicazioni di sicurezza.

Un attacco hacker, avvenuto il 29 e 30 marzo dello scorso anno, ha colpito l'app Muvt dell'azienda di trasporto pubblico barese Amtab. L'applicazione è utilizzata dai cittadini per acquistare biglietti e abbonamenti ai bus, ma anche per pagare la sosta delle auto, in particolare sulle strisce blu.🔗 Leggi su Baritoday.it

“Attenzione, non aprite quella mail e non cambiate la password neanche se ve lo chiede Instagram. È un attacco hacker”: l’appello di Meta dopo la maxi fuga di datiMeta avvisa gli utenti di Instagram di non aprire email sospette o modificare le password su richiesta.

Leggi anche: Password rubate nel 2025: le 10 più usate che regalano i tuoi dati agli hacker (quella al primo posto è di una semplicità imbarazzante)

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Attacco hacker all’app Muvt, l’Amtab scrive a migliaia di utenti baresi: Cambiate password; Dati esfiltrati dall’App Tuabruzzo, Tua avvisa gli utenti sull’attacco informatico del 2025; Attacco hacker a Muvt, a rischio i dati personali degli iscritti: Amtab invia 73mila mail. Cambiate password; Andrea Galeazzi hackerato: come mantenere al sicuro il proprio account Google, un vademecum.

Attacco hacker all’app in cui le donne recensiscono gli uomini: i dati sono pubblicati onlineSelfie, patenti, commenti su partner infedeli, confessioni e numeri di telefono. Tutti questi dati (e non solo) sono stati pubblicati su 4chan in seguito a un attacco hacker a Tea App. È un sito di ... fanpage.it

Dati esfiltrati dall’App Tuabruzzo, Tua avvisa gli utenti sull’attacco informatico del 2025Una nuova comunicazione da parte di TUA S.p.A. relativa all’attacco informatico che, tra il 29 e il 30 marzo 2025, ha colpito i sistemi su cui poggia l’applicazione ... laquilablog.it