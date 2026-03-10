Fiorentina-Juventus Women | dove vedere la semifinale di Coppa Italia in TV e streaming

La Juventus Women affronta la Fiorentina Women nella semifinale di Coppa Italia. La partita si giocherà in una data da stabilire e sarà visibile in diretta sia in televisione che in streaming. Gli appassionati potranno seguire l'evento su canali e piattaforme dedicati, con dettagli su orari e modalità di visione disponibili online.

La Juventus Women si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più importanti della stagione: la semifinale di Coppa Italia Women. Dopo aver conquistato la qualificazione contro il Napoli Women, le bianconere vogliono proseguire il loro percorso nella competizione e puntano con decisione alla finale. La squadra torinese arriva a questa sfida con grande determinazione, consapevole dell’importanza della partita e della necessità di ottenere un risultato positivo già nella gara d’andata. Juventus Women contro una Fiorentina solida e organizzata. Mercoledì le bianconere affronteranno la Fiorentina, una squadra compatta e molto attenta dal punto di vista difensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

