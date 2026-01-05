Juventus | Kessié per il centrocampo?

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto centrale, considerando anche profili come Franck Kessié. Il centrocampista, noto per la sua versatilità e esperienza, potrebbe rappresentare una soluzione economica e affidabile. La società continua a monitorare il mercato alla ricerca di profili che possano contribuire alla crescita della squadra, mantenendo un occhio attento alle opportunità più convenienti.

La Juventus esplora piste intriganti per il centrocampo, con Franck Kessié che rappresenta una soluzione low-cost e di esperienza. L’ivoriano, ex Milan campione d’Italia 2022 e protagonista all’Atalanta, gioca attualmente all’Al-Ahli in Arabia Saudita, ma non è pienamente convinto dell’esperienza mediorientale e sogna un ritorno in Europa. Damien Comolli vede L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

