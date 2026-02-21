Camarda in estate possibile bivio | prestito o cessione? Occhio alla strategia del Milan

Francesco Camarda, giovane talento del Milan, si trova di fronte a una scelta importante questa estate. La società sta valutando se cedere il giocatore in prestito o venderlo definitivamente. La decisione nasce dalla volontà di far crescere l’attaccante e trovare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra. La strategia del club potrebbe cambiare a seconda dell’andamento delle trattative e delle opportunità di mercato. Resta da capire quale strada sarà percorsa.

Oggi 'Tuttosport' ha parlato anche del calciomercato del Milan sottolineando come Francesco Camarda potrebbe essere un fattore chiave per arrivare a Moise Kean. Il talento rossonero piacerebbe tantissimo a Paratici e alla Fiorentina e potrebbe essere inserito nell'operazione per abbassare la richiesta cash dei viola. Il quotidiano ricorda di come a gennaio la punta sarebbe stata a un passo da tornare in rossonero prima della scadenza del prestito dal Lecce. Trattativa che sarebbe saltata non solo per l'infortunio alla spalla di Camarda, ma anche per un mancato accordo tra Lecce e Milan sul milione di euro di valorizzazione che spetterebbe ai giallorossi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it Milan, oggi operazione alla spalla per Camarda: resterà in prestito al LecceOggi Francesco Camarda si sottopone a un intervento alla spalla destra.