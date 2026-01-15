Nico Gonzalez Frattesi Inter e Atletico Madrid ragionano sul clamoroso scambio Di mezzo anche la Juventus… Ecco cosa sta succedendo
Nelle ultime settimane si discute di un possibile scambio tra alcuni importanti club italiani e stranieri, tra cui Inter, Juventus e Atletico Madrid. La trattativa riguarda giocatori di elevato livello e potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato. Di seguito, un aggiornamento sulle ultime notizie e sui dettagli di questa vicenda, che sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
Nico Gonzalez Frattesi, Inter e Atletico Madrid ragionano sul clamoroso scambio che coinvolge anche la Juventus. Vediamo che cosa sta succedendo. La Juventus osserva con estrema attenzione le complesse dinamiche che si stanno sviluppando sull’asse Milano-Madrid, consapevole che il futuro di un suo vecchio pallino potrebbe dipendere da incastri internazionali. Davide Frattesi continua a essere uno dei nomi più caldi al centro del mercato. Nonostante l’infortunio di Calhanoglu stia imponendo riflessioni in casa nerazzurra dopo la gara col Lecce, si continua a lavorare incessantemente per la sua uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
