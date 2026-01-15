Nico Gonzalez Frattesi Inter e Atletico Madrid ragionano sul clamoroso scambio Di mezzo anche la Juventus… Ecco cosa sta succedendo

Nelle ultime settimane si discute di un possibile scambio tra alcuni importanti club italiani e stranieri, tra cui Inter, Juventus e Atletico Madrid. La trattativa riguarda giocatori di elevato livello e potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato. Di seguito, un aggiornamento sulle ultime notizie e sui dettagli di questa vicenda, che sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Moretto: “Frattesi per Nico Gonzalez per ora non decolla. Idea di scambio con la Juve ma...” - "Negli ultimi giorni l'Inter sta lavorando ad una possibile soluzione in uscita per Frattesi", spiega Matteo Moretto ... msn.com

Frattesi-Atletico, si è discusso di uno scambio con Nico Gonzalez. Ma lo stop di Calha può bloccare tutto - Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto fa il punto sul futuro di Davide Frattesi, uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato. msn.com

Nico Gonzalez non convocato dall'Atletico Madrid: il motivo facebook

Infortunio per Nico Gonzalez x.com

