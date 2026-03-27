Trent’anni dopo, Gianluca Pessotto ha ripercorso i momenti della Juventus 19951996, squadra che conquistò il titolo europeo. Durante un’intervista, ha affermato che quella formazione si considerava “immortale” e ha descritto come si svolse la vittoria nel torneo continentale. Le sue parole hanno richiamato le emozioni di quella stagione, rimasta impressa nella memoria dei tifosi.

Trent’anni dopo, il sapore della gloria è ancora intatto: Gianluca Pessotto riapre lo scrigno dei ricordi della Juventus 19951996, l’ultima armata bianconera capace di salire sul tetto d’Europa. In un’intervista esclusiva rilasciata a Tuttosport, l’attuale dirigente della Continassa ha decodificato il DNA di quella squadra leggendaria, svelando retroscena inediti sulla finale di Roma e sulla leadership di Marcello Lippi e Gianluca Vialli. Dal rigore “incosciente” segnato a Van der Sar alla consapevolezza nata nelle sfide contro Borussia Dortmund e Real Madrid, il racconto di Pessotto non è solo amarcord, ma un manifesto di resilienza per la Juventus del presente. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, l’urlo di Pessotto: “Siamo immortali, ecco come vincemmo nel ’96”

Articoli correlati

Juventus, Pessotto ricorda Vialli “Lui indica lo spirito Juve”Ospite della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, Gianluca Pessotto ha ricordato Gianluca Vialli.

Pessotto ricorda Vialli: «Luca insegna alla Juve di oggi che non bisogna mai mollare. Pretendeva sempre il meglio»Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Approfondimenti e contenuti su Juve l'urlo di Pessotto Siamo immortali...

Temi più discussi: Un boato, entra Vlahovic: undici minuti per confermare che tra lui e la Juve è ancora amore; La Roma batte il Lecce con un gol di Robinio Vaz: Juve scavalcata nella corsa Champions; Juve, addio Champions! Il Sassuolo frena i Bianconeri: allo Stadium finisce 1-1, la sintesi della partita; Estate Inter, già fissate tre amichevoli da urlo: due sono italiane e ci sarà da divertirsi!.

Juve Stabia da urlo al Menti: rimonta lo Spezia e vola nei playoff con un 3-1 da grande squadraLe Vespe ribaltano lo Spezia nella ripresa con Pierobon e Okoro dopo l’1-1 del primo tempo: vittoria pesante che consolida la zona playoff e avvicina gli obiettivi stagionali ... ilgazzettinovesuviano.com

Juve Stabia la magia Pierobon: Una parabola destinata alla storia GialloblùCi sono reti che valgono tre punti e reti che valgono l’eternità sportiva di una piazza. Il goal siglato da Christian Pierobon ... magazinepragma.com

Spinazzola Juve Il Napoli si muove per il rinnovo - facebook.com facebook

#Licina, show con la Germania per prendersi la #Juve e seguire le orme di Yildiz x.com