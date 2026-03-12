Juventus | mercato estivo in vista

La Juventus sta pianificando il mercato estivo 2026 con l’obiettivo di rinnovare la squadra senza superare i limiti finanziari imposti da Exor. Luciano Spalletti e la dirigenza, guidata da Damien Comolli, stanno definendo le strategie per inserire nuovi giocatori e rafforzare la rosa, mantenendo un equilibrio tra investimenti e sostenibilità economica. Le scelte saranno orientate a un restyling mirato senza modifiche radicali.

La Juventus sta delineando con precisione i contorni del mercato estivo 2026, con Luciano Spalletti e la dirigenza (Damien Comolli in testa) che puntano a un restyling mirato senza stravolgere i conti, nel rispetto dei parametri imposti da Exor. Tra i nomi caldi emergono due profili opposti per ruolo e