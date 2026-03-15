Pagelle Forlì Juventus Next Gen | Puczka una sentenza Anghelè provvidenziale Che impatto Oboavwoduo VOTI

Nella partita tra Forlì e Juventus Next Gen, Puczka si distingue come protagonista indiscusso con una prestazione che si può definire decisiva, mentre Anghelè si rende utile con interventi importanti. Oboavwoduo riceve un voto che testimonia la sua presenza in campo. I voti e i giudizi sui giocatori sono stati assegnati al termine della 31ª giornata di Serie C 202526.

Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Già programmato l’incontro Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Tutti i dettagli Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Forlì Juventus Next Gen 2-2: botta e risposta ma i bianconeri non muoiono mai! Puczka e Anghelè per la reazione Juventus Next Gen, altro episodio a sfavore! Gol del Forlì come la rete annullata a Conceicao ma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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