Juventus il gesto di John Elkann verso Inter e Galatasaray Cosa ha fatto oggi alla Continassa

Oggi, John Elkann ha visitato il centro sportivo di Torino, la Continassa, per mostrare il suo supporto alla squadra in vista delle sfide contro l'Inter e il Galatasaray. Ha incontrato i giocatori nel quartier generale bianconero e ha parlato con lo staff tecnico, portando un messaggio di incoraggiamento prima delle partite decisive.

