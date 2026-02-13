Juventus il gesto di John Elkann verso Inter e Galatasaray Cosa ha fatto oggi alla Continassa
Oggi, John Elkann ha visitato il centro sportivo di Torino, la Continassa, per mostrare il suo supporto alla squadra in vista delle sfide contro l'Inter e il Galatasaray. Ha incontrato i giocatori nel quartier generale bianconero e ha parlato con lo staff tecnico, portando un messaggio di incoraggiamento prima delle partite decisive.
Torino, John Elkann ha fatto malissimo i conti: salta la messa alla prova dai salesiani per l’inchiesta sull’eredità Agnelli
John Elkann salta la messa alla prova che aveva pianificato ai salesiani di Torino.
Lippi non ha dubbi: «La famiglia Agnelli ha fatto della Juve un simbolo, credo che John Elkann debba continuare questa tradizione fatta di stile, valori e successi»
Juve: contusione per Thuram, è a rischio per l'Inter(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Alla Continassa è suonato l'allarme Khephren Thuram durante l'allenamento di vigilia della gara contro l'Inter. Il centrocampista della Juventus infatti ha rimediato una fort ... msn.com
Spalletti esplode dopo Juventus Lazio: bacio in diretta e attacco frontale al sistema arbitraleIl post partita di Juventus Lazio finisce sotto i riflettori non solo per il risultato, ma per lo sfogo durissimo di Luciano Spalletti, protagonista di una ... stadiosport.it
John #Elkann oggi ha voluto stare vicino alla squadra seguendo l'allenamento della #Juventus da bordo campo alla vigilia del match contro l' #Inter x.com
Per due giorni non è uscito il quotidiano La Repubblica, che come La Stampa fa parte del Gruppo Gedi, di proprietà di Exor, vale a dire John Elkann. Non è bello che un giornale si impicci di altri giornali, ma questa vicenda riguarda tutti noi italiani, anche se n - facebook.com facebook
