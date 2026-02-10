Tottenham nel caos Frank ammette | Siamo disperati Si ferma anche Udogie | out un mese

Il Tottenham vive un momento difficile: le sconfitte si accumulano e anche i giocatori chiave si fermano. Frank ammette che la squadra è disperata e si ferma anche Udogie, che starà fuori un mese. La stagione rischia di scivolare via tra problemi e infortuni, lasciando i tifosi in apprensione.

Il Tottenham sta scivolando in un abisso di risultati e infortuni che rischia di trasformare la stagione in un incubo senza fine. L’allenatore degli Spurs, Thomas Frank, ha utilizzato toni quasi drammatici per descrivere lo stato attuale del club, definendo la ricerca della vittoria come una battaglia «disperata». Con l’inizio del 2026 che non ha ancora portato un singolo successo in Premier League, la squadra è sprofondata al 15° posto, con lo spettro della zona retrocessione ora distante appena sei lunghezze: un panorama desolante che ha reso l’atmosfera attorno al Tottenham Hotspur Stadium definita unanimemente come “tossica”.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Cristian Romero ha dichiarato che il Tottenham attraversa un periodo difficile, definendolo “disastroso” dopo la recente sconfitta contro il West Ham.

Thomas Frank, allenatore del Bournemouth, ha definito la sconfitta per 3-2 contro il Tottenham, conclusasi con il gol di Semenyo al 95°, come estremamente dolorosa.

