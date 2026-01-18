Juventus Oppini Serve un centravanti attacco troppo leggero

Da ilprimatonazionale.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, Francesco Maria Oppini ha sottolineato la necessità di rinforzare l’attacco della Juventus, evidenziando come l’attuale reparto offensivo risulti troppo leggero. Un’analisi che invita a riflettere sulle possibili strategie per migliorare le prestazioni della squadra e rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Il commento di Oppini Il commento di Francesco Maria Oppini dopo la sconfitta della Juve contro il Cagliari. Attaccanti e Comolli sul banco degli imputati. “Se pareggi una partitita così, esattamente come contro il Lecce, è perché ti mancano peso specifico davanti e in porta. Che poi manchi un centrocampista L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus oppini serve un centravanti attacco troppo leggero

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Oppini “Serve un centravanti, attacco troppo leggero”

Leggi anche: Juventus, Giannichedda: “Serve chiarezza in attacco.”

Leggi anche: Sconfitta interna. Passarini: "In fase difensiva Tolentino troppo leggero»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Oppini (Juventus), Mosconi (Milan) sono preoccupati per Pio Esposito: viene troppo esaltato.

Video Oppini (Juventus), Mosconi (Milan) sono preoccupati per Pio Esposito: viene troppo esaltato.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.