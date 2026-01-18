Juventus Oppini Serve un centravanti attacco troppo leggero
Dopo la recente sconfitta contro il Cagliari, Francesco Maria Oppini ha sottolineato la necessità di rinforzare l’attacco della Juventus, evidenziando come l’attuale reparto offensivo risulti troppo leggero. Un’analisi che invita a riflettere sulle possibili strategie per migliorare le prestazioni della squadra e rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide.
Il commento di Oppini Il commento di Francesco Maria Oppini dopo la sconfitta della Juve contro il Cagliari. Attaccanti e Comolli sul banco degli imputati. "Se pareggi una partitita così, esattamente come contro il Lecce, è perché ti mancano peso specifico davanti e in porta. Che poi manchi un centrocampista
