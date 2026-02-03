Vaciago | C’erano due modi di scontentare Spalletti la Juve ha scelto quello gratis Comolli? Anche Marotta toppò il primo mercato

La Juventus ha fatto una scelta che potrebbe non piacere a Spalletti, e lo ha fatto senza spendere un centesimo. Vaciago commenta che ci sono due modi per scontentare l’allenatore, e i bianconeri hanno optato per quello più semplice e a costo zero. La questione ha fatto discutere già nei primi giorni di mercato, con critiche e dubbi sulla strategia della società.

. L’editoriale. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così del mercato di gennaio della Juventus. Si legge: « C’erano due modi di scontentare Spalletti. Non prendergli il centravanti oppure prendergliene uno che non gli piaceva o serviva. Comolli e Chiellini, alla fine, hanno scelto il primo. Cioè, si tengono l’allenatore deluso, ma gratis e questo – in teoria – dovrebbe consentire di non lesinare per l’attaccante giusto in estate. E magari non solo quello ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

