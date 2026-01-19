Mercato Juve sfuma definitivamente un obiettivo di Comolli | ha firmato per il Marsiglia di De Zerbi

Un'importante operazione di mercato si conclude con la firma di un giocatore per il Marsiglia di De Zerbi, segnando la definitiva esclusione di un obiettivo di Comolli dal mercato della Juventus. La notizia conferma le scelte della società francese e chiude una possibile trattativa, riflettendo le dinamiche attuali del calciomercato. La situazione rimane da monitorare per eventuali sviluppi futuri legati alle strategie delle squadre coinvolte.

. Il centrocampista non vestirà bianconero. Il mercato della  Juventus  perde uno dei nomi più caldi accostati al centrocampo nelle ultime settimane:  Quinten Timber non vestirà la maglia bianconera. Il talento olandese del  Feyenoord, che era finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli come possibile rinforzo di qualità e dinamismo, ha scelto di proseguire la sua carriera in Francia, cedendo alla corte del  Marsiglia. Sfuma l’obiettivo per Juventus e Napoli. Nonostante l’interesse concreto mostrato sia dalla Juventus che dal  Napoli, che avevano individuato in lui il profilo ideale per ringiovanire la mediana, Timber ha preferito il progetto tecnico di  Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

