Mercato Juve sfuma definitivamente un obiettivo di Comolli | ha firmato per il Marsiglia di De Zerbi

Un'importante operazione di mercato si conclude con la firma di un giocatore per il Marsiglia di De Zerbi, segnando la definitiva esclusione di un obiettivo di Comolli dal mercato della Juventus. La notizia conferma le scelte della società francese e chiude una possibile trattativa, riflettendo le dinamiche attuali del calciomercato. La situazione rimane da monitorare per eventuali sviluppi futuri legati alle strategie delle squadre coinvolte.

. Il centrocampista non vestirà bianconero. Il mercato della Juventus perde uno dei nomi più caldi accostati al centrocampo nelle ultime settimane: Quinten Timber non vestirà la maglia bianconera. Il talento olandese del Feyenoord, che era finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli come possibile rinforzo di qualità e dinamismo, ha scelto di proseguire la sua carriera in Francia, cedendo alla corte del Marsiglia. Sfuma l’obiettivo per Juventus e Napoli. Nonostante l’interesse concreto mostrato sia dalla Juventus che dal Napoli, che avevano individuato in lui il profilo ideale per ringiovanire la mediana, Timber ha preferito il progetto tecnico di Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, Hojbjerg: il Marsiglia dice no a Comolli, De Zerbi blocca tutto

La Juventus torna sulle tracce di Pierre-Emile Hojbjerg, cercando di rinforzare il centrocampo. Tuttavia, il Marsiglia sembra aver detto no alla proposta dei bianconeri, complicando le trattative. De Zerbi ha inoltre bloccato ogni possibile movimento, lasciando il futuro del danese ancora incerto. La situazione resta in evoluzione, con i tifosi in attesa di sviluppi ufficiali.

