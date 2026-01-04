Manca poco alla tradizionale festa della Pefana di Montignoso, in programma domani sera alle 20. Un appuntamento che ogni anno richiama numerosi partecipanti, offrendo un’occasione di condivisione e convivialità. L’evento, ormai consolidato, rappresenta un momento importante nel calendario locale, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a mantenere vive le tradizioni della zona.

Il conto alla rovescia è già iniziato. Domani sera, dalle 20, si rinnova a Montignoso la festa della ’Pefana’, uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’intera provincia. Decine di gruppi mascherati animeranno le strade del paese portando allegria e stupore nelle case, molte delle quali saranno aperte secondo tradizione. La festa è anche una competizione, seppure amichevole: una gara, infatti, premierà alla fine i gruppi più creativi e le abitazioni più ospitali, trasformando ogni casa in un punto di ritrovo per condividere cibo, bevande e momenti conviviali. Una festa per tutti. Il fulcro sarà a Piazza, ma l’intero paese sarà coinvolto fino a notte fonda, in un’atmosfera magica, quasi surreale, tra maschere, musica e balli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’evento più atteso. Conto alla rovescia per la ’Pefana’ di Montignoso

