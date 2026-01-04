L’evento più atteso Conto alla rovescia per la ’Pefana’ di Montignoso
Manca poco alla tradizionale festa della Pefana di Montignoso, in programma domani sera alle 20. Un appuntamento che ogni anno richiama numerosi partecipanti, offrendo un’occasione di condivisione e convivialità. L’evento, ormai consolidato, rappresenta un momento importante nel calendario locale, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a mantenere vive le tradizioni della zona.
Il conto alla rovescia è già iniziato. Domani sera, dalle 20, si rinnova a Montignoso la festa della ’Pefana’, uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’intera provincia. Decine di gruppi mascherati animeranno le strade del paese portando allegria e stupore nelle case, molte delle quali saranno aperte secondo tradizione. La festa è anche una competizione, seppure amichevole: una gara, infatti, premierà alla fine i gruppi più creativi e le abitazioni più ospitali, trasformando ogni casa in un punto di ritrovo per condividere cibo, bevande e momenti conviviali. Una festa per tutti. Il fulcro sarà a Piazza, ma l’intero paese sarà coinvolto fino a notte fonda, in un’atmosfera magica, quasi surreale, tra maschere, musica e balli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Puglianello, conto alla rovescia per l’evento ‘Il villaggio di Natale’
Leggi anche: La fiaccola e i suoi 12mila chilometri in Italia Dalla pista da bob allo stadio del giaccio, è conto alla rovescia per il grande evento. Ecco i Giochi made in Italy. Fiamma viva in quindici sedi di gara
Mancano poche ore al conto alla rovescia più atteso dell'anno: ecco come festeggiano l'arrivo del 2026 le principali piazze italiane da Nord a Sud - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.