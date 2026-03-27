Judo Finale A2 del Campionato Italiano Juniores a Bari | 514 atleti al Palaghiaccio Di Palma il 28 e 29 marzo

Il 28 e 29 marzo si svolge al Palaghiaccio “Di Palma” di Bari il Finale A2 del Campionato Italiano Juniores di judo, con la partecipazione di 514 atleti. La competizione si divide tra le categorie maschili, che si disputano sabato, e quelle femminili, in programma domenica. I primi sei classificati di ogni categoria di peso otterranno l’accesso alla Finale A1.

Sabato le categorie maschili, domenica quelle femminili. I primi sei classificati per ogni categoria di peso staccheranno il pass per la Finale A1. Organizza il Judo Team Iacovazzi con FIJLKAM Puglia. Ingresso libero Il Palaghiaccio “Di Palma” di Bari ospita sabato 28 e domenica 29 marzo la Finale A2 del Campionato Italiano Juniores di judo, appuntamento dedicato agli atleti Under 21. Sono 514 i judoka iscritti alla competizione, accompagnati da circa 270 tecnici, per un fine settimana che mette in palio l’accesso alla fase più prestigiosa del torneo nazionale. La manifestazione è organizzata dal Judo Team Iacovazzi in collaborazione con la FIJLKAM — Comitato Regionale Puglia. 🔗 Leggi su Sportface.it

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