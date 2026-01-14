Era la notizia che i fan della saga piratesca Pirati dei caraibi, stavano aspettando. Iniziano a trapelare sempre più dettagli che si sommano fra loro e ci portano a pensare che nel nuovo capitolo della saga possa tornare Johnny Depp, nei panni dello storico pirata Jack Sparrow. Nuove notizie da Hollywood. Reduce da una parantesi buia, l’attore americano, idolo cinematografico delle ultime generazioni, starebbe raccogliendo i cocci della sua brillante carriera per ricominciare e splendere sul grande schermo. Ricordiamo infatti il processo giudiziario, lungo e doloroso, con la sua ex-moglie Amber Heard, che lo ha accusato di violenza domestica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Pirati dei caraibi 6’: Johnny Depp sta per tornare?

Leggi anche: Pirati dei Caraibi 6: il ritorno del Capitano Jack Sparrow di Johnny Depp è sempre più vicino

Leggi anche: Pirati dei Caraibi 6, il ritorno di Johnny Depp sarà "favorito" dal successo del suo prossimo film?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pirati dei Caraibi 6 – Primo trailer (2026) | Johnny Depp, Sylvester Stallone

Foto dai set della saga di "PIRATI DEI CARAIBI" #happybirthday #OrlandoBloom #49anni #willturner #ILCineGico facebook