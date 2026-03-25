Johnny Depp sta girando un misterioso horror in Inghilterra?

L'attore è stato avvistato sul set di un film horror in Inghilterra, che si dice sia una produzione originale di Netflix. La pellicola, ancora senza titolo ufficiale, è girata in diverse location locali e dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma di streaming in autunno. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla trama o sul cast completo del progetto.

L'attore sarebbe stato avvistato on location intento a girare una misteriosa produzione horror per Netflix che arriverà in streaming in autunno. Che cosa ci fa Johnny Depp nel Kent? Secondo quanto anticipato l'attore sarebbe impegnato nelle riprese di una misteriosa produzione per Netflix, un horror a quanto pare, che dovrebbe approdare sulla piattaforma streaming in autunno. Secondo quanto riportato dai media locali, Depp avrebbe girato alcune scene nella massima riservatezza a Maidstone, nel Kent, negli ultimi giorni, in particolare nei pressi del ristorante MuMu's in Week Street, dove un vero e proprio set cinematografico ha occupato il centro della città. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Johnny Depp sta girando un misterioso horror in Inghilterra? Articoli correlati ‘Pirati dei caraibi 6’: Johnny Depp sta per tornare?Era la notizia che i fan della saga piratesca Pirati dei caraibi, stavano aspettando. Leggi anche: Johnny Depp irriconoscibile nelle prime foto dal set di Ebenezer: A Christmas Carol. L'attore è Scrooge nella nuova versione horror